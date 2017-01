Le centre de la mode et du design, MAD Brussels, a présenté jeudi son nouveau bâtiment en présence, notamment, de son président et échevin du Tourisme à la Ville de Bruxelles, Philippe Close. Le nouveau quartier général situé place du Nouveau Marché aux Grains, au coeur du quartier Dansaert, ouvrira officiellement ses portes le 20 avril prochain. Avec ce nouveau centre, MAD Brussels vise à offrir un espace propice à la créativité et à la rencontre pour le secteur du design et de la mode. "C'est un lieu iconique. Le bâtiment va renforcer les activités dans le centre ville. Il offrira également une vitrine et un support à tous les créateurs", s'est réjoui M. Close lors de la présentation des lieux.

MAD Brussels a bénéficié de financements du FEDER, de la Ville de Bruxelles et de la Région de Bruxelles-Capitale. Réalisé par les architectes de V+ et les designers bruxellois de ROTOR, l'habillement du nouveau centre a été confié aux créateurs bruxellois de la Fabrika, basés rue Dansaert, qui ont sélectionné du mobilier exclusivement belge.

"L'ouverture du nouveau bâtiment marque une renaissance pour l'ASBL, qui dans ce lieu unique pourra multiplier et combiner ses actions", indique la directrice de MAD Brussels, Alexandra Lambert. Des expositions, séminaires, des workshops pour enfants, étudiants et adultes y seront également organisés.

Le nouveau centre ouvrira ses portes le 20 avril prochain, "durant un long week-end festif de quatre jours", annonce Mme Lambert. Cette date marquera également le lancement d'une exposition consacrée au design qu'il sera possible de découvrir jusqu'au 20 août.