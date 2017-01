Les ministres bruxellois de l'Economie et de l'Emploi, Didier Gosuin (DéFI), et de la Mobilité et des Travaux Publics, Pascal Smet (sp.a), ont présenté lundi les dispositifs du nouveau système d'accompagnement, d'indemnités et d'aides aux commerces en cas de chantiers, adopté par le gouvernement bruxellois.

Concrètement, il s'agit d'un accompagnement global à chaque étape du chantier. Quatre grandes mesures répondant directement aux difficultés exprimées par les commerçants et déterminées en fonction de l'envergure des travaux ont également été mises au point. "Le gouvernement entend ainsi aller beaucoup plus loin que les autres Régions en proposant une gamme complète de soutien aux commerces, proportionnée à la réalité vécue et à l'impact des chantiers", indique M. Gosuin.

La Région bruxelloise va connaître des chantiers importants ces prochaines années, dont l'extension du métro par exemple. Des travaux qui peuvent avoir un impact considérable sur les commerces avoisinants. Or, le précédent régime d'indemnisation des commerçants en cas de travaux publics, hérité du fédéral lors de la sixième réforme de l'Etat, était loin d'être optimal, selon les autorités bruxelloises. Il prévoyait 73,30 euros de dédommagement par jour de fermeture et seulement à condition que l'établissement ait dû fermer ses portes pendant minimum une semaine. "Des compensations dérisoires, une procédure lourde et inefficace autant que des conditions d'application trop strictes menant à l'insatisfaction générale", explique M. Gosuin.

Un chantier devra désormais être classé dans une des quatre catégories déterminées en fonction de certains paramètres à définir (tels que la durée du chantier, sa période de mise en œuvre, les difficultés d'accès engendrées, le nombre et la typologie des commerces impactés, etc.). Dans la catégorie 0, il est considéré que le chantier n'a pas d'impact sur les commerce voisins et dans la catégorie 3 - la plus élevée -, qu'il a un impact conséquent et exceptionnel.

Selon la catégorie à laquelle appartient le chantier, il est envisagé de développer des mesures cumulables et montant en grade. Ainsi, les commerces impactés par des chantiers appartenant aux catégories 1, 2 et 3 bénéficieront d'une mesure d'accompagnement avant, pendant et après les travaux. Les commerces concernés par des chantiers les plus lourds et conséquents, avec un impact à long terme sur le commerce, classés en catégorie 3, bénéficieront d'un système de compensation des pertes, pour lequel on supprime l'obligation de fermeture.

Cela sera possible, via la mise en place d'un fonds d'indemnisation par Bruxelles Economie et alimenté par les maîtres d'ouvrages publics. Un système totalement nouveau en Belgique, selon lequel des entités publiques, telles que la STIB, Vivaqua ou encore Proximus, devraient apporter leur contribution au fonds. Pour en bénéficier, le préjudice doit être direct, mais aussi anormal et "spécial": l'accès piéton au local professionnel riverain doit avoir été totalement supprimé ou avoir été rendu très difficile pendant une durée de minimum trois mois et la diminution du chiffre d'affaire doit être significative.