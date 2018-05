Des pavés du piétonnier de Bruxelles devront être enlevés car ils ont été placés dans le mauvais sens, a-t-on appris lundi. Ce problème n'aura pas d'impact sur le calendrier global du chantier. Une partie des pavés situés au croisement entre la rue Grétry et le boulevard Anspach seront enlevés puis replacés. Le long côté des pavés doit en effet être perpendiculaire au sens principal de la marche.

"En les plaçant perpendiculairement au sens de la marche, les pavés supportent mieux le trafic et durent plus longtemps", précise Elien De Swaef, porte-parole de Beliris, l'opérateur fédéral en charge de gérer les projets liés à l'accord de coopération entre le gouvernement fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale.

La partie située devant la station de métro De Brouckère venait d'être accessible aux piétons. Le problème devrait être résolu pour la fin de la semaine.