A 8h, Touring Mobilis annonce cette fois 270 kilomètres de files cumulées sur les routes belges. Mais la situation devrait encore se détériorer: près de 300 kilomètres sont attendus dans le courant de la matinée.

Sur la E411, en direction de Bruxelles, les files se sont formées dès 6h30-45 à partir d'Overijse. Le temps retard sur la portion entre Wavre et Auderghem n'était que de 29 minutes à 7H. Il est monté à 50 minutes à 7H30, et dépasse actuellement allègrement l'heure de parcours supplémentaire. Ce temps augmente régulièrement. Mais une fois arrivé à Auderghem, il vous faudra encore, si vous souhaitez rejoindre le centre, vous armer de patience. Pour rappel, toute la zone Delta est à éviter, On note également de longues files sur les axes alternatifs. Par exemple, On roule au pas entre Overijse et Hoeilaart sur les routes Nationales. Les Chaussées de Bruxelles et de Tervuren entre La Hulpe et Groenendael sont également fortement congestionnés.

Il est conseillé de ne pas emprunter l'E411 et d'emprunter un autre itinéraire. Comme l'autoroute E40, qui est cependant, déjà très engorgée. Une partie du trafic de la E411 a probablement été reporté sur l'E40. En provenance de Liège, vers Bruxelles, les files se sont déjà formées. Les ralentissements interviennent à partir de Boutersem et occasionnent un retard de 40 minutes.

Sur l'E19, en direction de Bruxelles, les bouchons se sont également formés. Vous perdez près de 20 minutes.

Sur la N5, entre Waterloo et Bruxelles, des ralentissements vous font perdre 28 minutes.





La situation en direct:





Plus de 2,5 heures de files sur la E313 en direction d'Anvers après deux accidents

Deux accidents se sont produits lundi matin sur la E313 en direction d'Anvers, ce qui a provoqué la fermeture de trois voies de circulation. Les automobilistes perdent actuellement deux heures et demies dans les embouteillages, selon les estimations du centre flamand du trafic (Vlaams Verkeerscentrum) qui conseille vivement de prendre un itinéraire alternatif. Des files sont également constatées sur le E34 en direction d'Anvers. "Un peu avant 6h00 lundi, deux accidents se sont produits non loin l'un de l'autre entre d'une part deux camions et d'autre part, un camion et une camionnette. Trois bandes de circulation ont dû être fermées à la circulation et le trafic ne peut s'écouler que par l'entrée Wommelgem, ce qui crée d'importants embarras de circulation. Il y a par ailleurs beaucoup de verre sur la route", indique le porte-parole du centre flamand du trafic. Celui-ci souligne que cela prendra un certain temps avant que les bandes de circulation soient libérées et recommande vivement d'éviter la zone.