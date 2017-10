Le Premier échevin à la Ville de Bruxelles, Alain Courtois (MR), appelle instamment la Région à mettre fin aux travaux, qu'il estime moins nécessaires, de l'avenue Franklin Roosevelt. Avec la fermeture du viaduc Herrmann-Debroux, les désagréments liés au chantier de cette avenue, "un des principaux axes de pénétration dans la capitale", rendent la situation actuelle encore plus chaotique, estime-t-il. L'échevin l'affirme, avec la fermeture du viaduc, Bruxelles est "une fois encore, victime d'une négligence endémique de l'entretien de ses infrastructures".

"Cette Région est encombrée de travaux depuis de nombreux mois. A tel point que beaucoup peuvent penser que bien des travaux sont inutiles, au détriment de travaux utiles et nécessaires qui eux ne sont pas exécutés", souligne le Premier échevin, qui accuse la gouvernement bruxellois d'être "responsable de ce chaos généralisé des chantiers dans la Région".

Afin d'assouplir les conditions d'accès à la Ville, Alain Courtois demande "aux groupes cdH et DéFI de la Ville de Bruxelles de faire preuve de bon sens et de s'assurer que leurs ministres régionaux respectifs fassent le nécessaire auprès de leur collègue Pascal Smet pour que seuls les chantiers prioritaires soient maintenus, et donc d'arrêter au plus vite le chantier en cours sur l'avenue Franklin Roosevelt".