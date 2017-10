Bruxelles Mobilité indique vers 05h50 la formation de files dans les tunnels Léopold II, Botanique et Rogier en direction de la Basilique dans la capitale. En raison de la fermeture du viaduc Herrmann-Debroux, pour cause de problème de stabilité, d'importants embarras de circulation sont attendus lundi. Places de parking supplémentaires en Wallonie ainsi que renforcements des lignes de bus TEC et De Lijn et de trains par la SNCB, font partie des mesures exceptionnelles prises pour canaliser en amont l'afflux des 20.000 navetteurs quotidiens empruntant habituellement le viaduc, et gérer au mieux leur pénétration dans les principaux axes de la capitale.

Par ailleurs, le site internet d'Inforoute de la police fédérale indique qu'un camion est couché sur le flanc dans une bretelle à hauteur de Cheratte en direction de Bruxelles. Une déviation locale est prévue via la sortie 4 'petit Cheratte' sur la E25/A25.

La situation en direct: