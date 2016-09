Viol d'une joggeuse à Vilvorde: reconnaissez-vous ces hommes?

Bruxelles

A la requête du parquet de Hal-Vilvorde, la police demande de diffuser l'avis de recherche suivant:

Le samedi 3 septembre 2016, un viol a été commis le long du sentier pédestre Schoenwever, un prolongement de la De Bavaylei.

La victime, une femme âgée de 43 ans, a quitté son domicile vers 06h00 du matin pour aller faire son jogging. Quelques minutes plus tard, elle se trouvait sur le sentier pédestre Schoewever en direction de la passerelle pour vélos qui surplombe la Woluwelaan. Quatre cent mètres plus loin, un individu l'a attrapée par derrière, l'a jetée au sol et lui a donné de violents coups au visage. Ensuite, il l'a conduite dans un endroit isolé et l'a violée. La victime a été grièvement blessée.

La veille, le 2 septembre, un témoin a aperçu cet individu alors qu'il nouait son pull au niveau de sa tête. Ce témoin précieux a pu établir un portrait-robot.

La victime a pu, elle aussi, établir un portrait-robot de son agresseur. Il s'agit d'un homme âgé entre 30 et 40 ans et est de corpulence robuste.

Tous les témoins qui ont aperçu cet individu disent qu'il provoque la peur.

Si vous reconnaissez cet individu, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800 30 300.

Les témoignages peuvent aussi parvenir via avisderecherche@police.belgium.eu

Cet avis est disponible sur www.police.be