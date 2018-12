Bruxelles s’apprête à vivre un nouveau week-end sous tension. La marche contre Marrakech prévue dimanche prochain avait été interdite ce mercredi. Une décision des autorités bruxelloises qui n’a pas l’air d’effrayer les organisateurs. Ils ont annoncé la maintenir.

Les associations de droite et d’extrême droite flamandes KVHV, NSV, Schild en Vrienden, Voorpost et Vlaams Belang Jongeren continuent sur les réseaux sociaux leurs appels à venir se faire entendre à Bruxelles.

La police se tient, en tout cas, prête à recevoir les manifestants. "Une manifestation interdite est tout aussi difficile à gérer qu’un rassemblement autorisé. L’implication n’est pas moindre. Maintenant, les gens se préparent. Il y a un gros investissement. On peut le faire, mais il reste toujours des facteurs inconnus. On sait qu’il y aura sans doute plus d’arrestations dans une configuration comme celle-là car le rassemblement est à la base interdit", indique Frédéric Fortunato du syndicat de police SNPS.

La présence de ces différents noyaux est presque une certitude. Seul le nombre n’est pas encore défini. Il risque même de changer le jour même de la manifestation. L’objectif de la police d’arrêter les individus en amont passera par un travail de renseignements et une présence sur le territoire. "Il faut aussi garder une force de réponse relativement importante même en stand-by", indique un policier.

Une des fortes possibilités est que les manifestants se diviseront sur tout le territoire. Un travail d’identification des différents groupes devrait être effectué.

Une analyse dynamique jusqu’au jour J et même pendant la journée devrait aussi être réalisée. "Il y aura un travail important qui va être fait avant ce rassemblement", indique un policier qui s’attend à recevoir un public problématique et dur qui est déjà suivi par les forces de l’ordre.

La manifestation va alourdir, encore un peu plus, l’agenda déjà bien rempli des policiers de la capitale. Il s’agit du troisième week-end de suite où la mobilisation des forces de l’ordre sera importante. "Des dérogations ont déjà été demandées pour ne pas respecter les règles de temps de travail et de repos car ce n’est pas possible vu les événements à gérer sur le territoire", relate Frédéric Fortunato.