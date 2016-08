Woluwe-Saint-Pierre: La guerre continue place Dumon

Hubaut Anémone et rédaction en ligne Publié le mardi 30 août 2016 à 09h52 - Mis à jour le mardi 30 août 2016 à 10h03

Bruxelles

Les riverains du quartier Stockel ne sont pas contents. Ils sont plus de 4.600 à avoir signé la pétition contre le réaménagement de la place Dumon mené par la commune. L’objectif principal du projet évalué à quatre millions d’euros consiste à diminuer le stationnement automobile pour laisser place à une quarantaine d’arbres ainsi qu’à un pavillon couvert d’un auvent. La circulation autour de la place sera également revue, ce qui préoccupe particulièrement les habitants. Durant l’enquête publique, plus de 2.000 lettres de réclamation ont ainsi été envoyées. Dans cette commune bruxelloise, la contestation est historique.

La commune voudrait élargir la place réservée aux piétons, cyclistes et personnes à mobilité réduite, au détriment des véhicules et des transports en commun, amenés à cohabiter sur les rails de tram. "Un comptage sera réalisé en septembre pour voir si la mobilité ne sera pas affectée par les transformations. Si tel est le cas, nous disposons d’un plan de réversibilité. Toutes les mesures seront prises pour que le trafic soit facilité", tient à rassurer Damien De Keyser, échevin des Travaux publics et de la Mobilité (CDH).

Le MR veut donner la parole aux riverains



Malgré la forte mobilisation des citoyens, les représentants de la commune et de la Région ont remis un avis favorable sous conditions, ce qui signifie que le projet doit être en partie revu. Pas suffisant, selon l’opposition MR qui exigera ce mardi soir au Conseil communal une consultation populaire, faute de quoi elle appuiera toute initiative visant à faire suspendre ou annuler le permis d’urbanisme bientôt délivré.