La tête de liste Open MR à Woluwe-Saint-Pierre, Alexia Bertrand, indique avoir reçu de nombreuses questions de ses partisans suite à l’accord officialisé dimanche soir entre Benoît Cerexhe (LB), Ecolo et Défi.

Ayant décroché 30.82% des voix, soit moins de 1% derrière le gagnant, elle a tenu à préciser les circonstances de cette annonce d’accord de majorité sur Facebook : “J’ai rapidement félicité le bourgmestre et Ecolo pour leur score. L’Open MR n’a pas été contacté pour former une majorité: aucune discussion ou négociation n’a été possible. Nous avons bien entendu appelé le bourgmestre et Ecolo mais personne n’a décroché ou rappelé. Enfin, nous avons appris la coalition par la presse.”

Avant de préciser : “Ce n’est donc pas comme au tennis où on serre la main de l’adversaire en fin de partie. En politique, même un coup de fil pour vous dire: “Bien joué mais ce sera sans vous”, cela relève de l’exceptionnel.”





Voici son post Facebook :