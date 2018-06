Bruxelles Un important déploiement des forces de police est en cours à Woluwe-Saint-Pierre, et une équipe de déminage est sur place.

Le dispositif n'était toujours pas levé à 17h25. Une détonation a été entendue.



Le bourgmestre Benoît Cerexhe explique que cette opération s'inscrit dans le cadre d'une enquête du parquet fédéral et que les démineurs ont été mobilisés sur les lieux pour examiner un véhicule suspect. Un périmètre de sécurité a été établi. La circulation est interrompue sur la zone délimitée.

Le bourgmestre s'est rendu sur place pour s'assurer du bon déroulement des opérations. "On espère que ce dispositif sera levé le plus rapidement possible, mais on ne joue pas avec la sécurité", a déclaré Benoît Cerexhe. "Donc, tant que la police n'a pas l'assurance que tout danger est écarté, on maintiendra le dispositif".

Selon des témoins, "la police et la brigade spéciale [sont] sur place" depuis environ 13h30, "et personne ne peut sortir de chez soi."

© BAUWERAERTS DIDIER

© BAUWERAERTS DIDIER

Selon RTL Info, la rue a été en partie rouverte tandis que les forces de police se concentrait sur les proches alentours du véhicule suspect. Des experts sont descendus pour procéder à l'analyse des débris. Le parquet a été chargé de ce dossier, et un porte-parole de ce dernier a confié à nos confrères que l'enquête serait à caractère terroriste.

© BAUWERAERTS DIDIER © BAUWERAERTS DIDIER