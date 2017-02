Le bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre Benoît Cerexhe a convoqué un Collège extraordinaire lundi matin concernant les plaintes de parents d'élèves de primaire à l'encontre d'une professeure de religion islamique, révélées samedi par le quotidien La Capitale.

L'enseignante a été écartée avec effet immédiat par mesure de précaution et sera convoquée à une audition dans le cadre d'une procédure disciplinaire. Le Collège a également décidé de faire étudier par des avocats la possibilité pour la commune de porter plainte au pénal. Une rencontre entre le bourgmestre, l'échevin de l'Enseignement Serge de Patoul, les familles et les directeurs des établissements concernés est prévue dans le courant de la semaine. Un accompagnement psychologique a été mis en place pour les enfants et les parents qui le souhaitent.

La professeure de religion islamique enseigne dans plusieurs écoles de Woluwe-Saint-Pierre, à savoir celles de Stockel, du Centre, du Chant d'Oiseau ainsi que de Jolis-Bois. Un courrier envoyé par une direction d'école la semaine passée à l'échevin de l'Enseignement fait mention de claques, de coups de règle et d'insultes signalés par des parents d'élèves. L'enseignante concernée est à 3 semaines de la pension.