Deux agents légèrement blessés lors d'un intervention ce dimanche...

Deux policiers ont été légèrement blessés dimanche après-midi lors d'une intervention dans le district anversois de Borgerhout. Cette intervention a provoqué un attroupement et des individus s'en sont pris aux agents. Trois personnes ont été interpellées. Vers 14h30, la centrale téléphonique d'urgence 100 a reçu un appel d'une personne qui affirmait que son frère avait besoin d'aide. Un homme ivre se montrait agressif et importunait les voisins. Lorsqu'une équipe de police s'est rendue sur place, l'agressivité s'est alors tournée vers l'un des inspecteurs qui a reçu un coup sur la tête. Un deuxième inspecteur a été bousculé et renversé par un autre individu.

L'individu ivre a réussi dans un premier temps à s'échapper avant d'être rattrapé et interpellé dans un bâtiment. La forte présence policière a attiré des curieux. Des individus ont alors commencé à filmer et à jeter des œufs sur les policiers. Deux personnes ont alors été interpellés pour trouble à l'ordre public, raconte le porte-parole de la police locale Sven Lommaert.

Deux policiers ont été blessés dans ces incidents. L'un d'entre eux est en incapacité de travail pour deux jours. L'enquête se focalise à présent sur la recherche de l'individu qui a poussé et renversé le deuxième policier.

Début septembre déjà, un sérieux incident s’était produit qui avait mis aux prises des policiers de la brigade cycliste d’Anvers et 150 jeunes habitants de la Turnhoutsebaan, à Borgerhout. Deux policiers avaient été agressés par des individus à ce jour non identifiés.