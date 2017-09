Un important incendie est en cours vendredi soir dans un hangar à Beersel, situé Rollebeekstraat, indiquent les pompiers et l'administration locale. La phase communale du plan catastrophe a été déclenchée. Une mesure d'évacuation des riverains a été prise avant d'être levée peu après 18h30. Il leur est cependant demandé de garder portes et fenêtres fermées. Depuis lors, le feu a été maîtrisé. Le feu a pris vers 17h30 dans le hangar, qui est partagé entre différents entrepreneurs indépendants, dont un charpentier et un garagiste. D'après la police, plusieurs bonbonnes de gaz s'y trouvaient entreposées, ce qui a causé quelques explosions. On ignore encore cependant l'origine précise de l'incendie.

De nombreux services de secours ont été dépêchés sur place. Les pompiers ont décidé de laisser le bâtiment se consumer de façon contrôlée, précise, de son côté, la police locale.

Aucun blessé n'a été signalé mais le plan catastrophe communal a malgré tout été déclenché en raison de la présence d'amiante dans le toit du bâtiment. Deux rues ont été évacuées.

Il n'y aurait finalement pas de coupure de courant, malgré la proximité de l'incendie avec une cabine à haute tension.