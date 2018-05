Les awé awards, qui sont en quelque sorte les Oscars de l’élevage wallon, sont organisés pour la troisième fois sous l’égide de l’association wallonne de l’élevage. Parmi les candidats, on retrouve ainsi la ferme Saint-Michel, établie à Wasmes-Audemez-Briffoeil et exploitée par Anne-Marie Vandeputte et Jacques Faux.

Ces dernières années, Jacques Faux a mené un projet qui s’est matérialisé par un rapport intitulé "Essais sur l’autonomie alimentaire en élevage limousin et en engraissement de volailles fermières". La nomination de la ferme Saint-Michel dans la catégorie Demain intervient donc dans ce contexte.

"Auparavant, seuls les éleveurs pouvaient voter alors que les nouvelles catégories créées sont désormais ouvertes au vote du public, indique Jacques. C’est dans le cadre de la coopérative Coprosain, dont je fais partie, que j’ai mené ce travail qui est reconnu comme centre de référence et d’expérimentation de la Région wallonne. Il s’agit du fruit d’un travail à la fois théorique et expérimental. Un rapport a été publié et j’ai également écrit plusieurs articles à ce sujet. Tout ça semble avoir motivé le jury à nous nominer."

La qualité des produits

Atteindre l’autonomie alimentaire des animaux s’avère intéressant aussi bien au niveau économique que d’un point de vue environnemental. "Et puis, ça joue aussi sur la qualité des produits proposés, qu’il s’agisse de la viande ou encore plus des produits laitiers, en matière de teneur en acides gras polyinsaturés, en antioxydants et en vitamines par exemple", assure ainsi Jacques Faux.

L’autonomie alimentaire passe bien entendu par des phases d’expérimentation de mélanges susceptibles de convenir aux bêtes. Si à la bonne saison, les animaux mangent un maximum d’herbes, ils ingurgitent aussi durant l’hiver du foin ou des fourrages plus équilibrés.

Les votes sont ouverts jusqu’au 24 mai. Il y a deux façons de voter : par SMS (envoyez DEM07 au 6 019, 0,5 €/SMS) ou via Facebook (https ://www.aweawards.be/index.php/vote). Cliquez sur voter maintenant sous votre candidat favori.