Un juge d'instruction brugeois a inculpé un homme de 24 ans suspecté de meurtre, a indiqué mercredi le parquet de Flandre occidentale. Jordy V. aurait tué un rival amoureux mardi à Tielt.

Le cadavre d'un homme de 28 ans a été découvert mardi midi au domicile de la victime, rue Drie Wilgen à Schuiferskapelle (Tielt). Il s'agit d'une mort violente. D'après nos confrères du Laatste Nieuws, la victime, Bjorn De Vrieze, a été tuée à l'arbalète. Il devait se présenter aux prochaines élections communales.

Les enquêteurs ont appréhendé assez rapidement un suspect de 24 ans et originaire de Tielt. "Les faits s'inscrivent dans un cadre relationnel", précise le procureur Fien Maddens. Et pour cause: selon les médias flamands, Jordy V. n'aurait pas accepté la liaison entre la mère de ses deux enfants et Bjorn De Vrieze. Le suspect a attendu la victime à son domicile et l'a abattu d'une flèche par derrière lorsqu'elle a débarqué de sa voiture. Jordy V. a encore tenté de cacher le corps à l'intérieur de la maison mais l'alarme s'est enclenchée, alertant la société de gardiennage.

Jordy V. est suspecté de meurtre. Le chambre du conseil de Bruges décidera vendredi de son éventuel maintien en détention.