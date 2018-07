Les habitants de la Hooigaardestraat à Vilvorde n'en peuvent tout simplement plus. Depuis un an, ils subissent une invasion de rats assez impressionnante. Claire Nardon, une habitante du quartier, a décidé de lancer une pétition.

"Plus de 20 habitants sont touchés par le problème", explique Claire au Nieuwsblad.

Claire a décidé d'agir après avoir lu une histoire similiaire à la sienne dans le journal flamand. Un homme du quartier racontait qu'il était fatigué de lutter contre les rats qui envahissaient son jardin. Les quelques pièges ne suffisaient pas à stopper les rongeurs.

"Les mois précédents, j'ai régulièrement vu des rats en train de gambader dans notre jardin. Non seulement c'est désagréable mais en plus ce n'est pas hygénique. La dernière fois, notre chien est rentré avec un rat qu'il avait attrapé. Et si notre chien avait été mordu? Je ne veux pas y penser. J'ai enregistré de nombreuses plaintes comme la mienne", a expliqué Claire. Notamment celle d'une famille qui affirme avoir eu affaire à plus de 200 rats en un an et demi !

Claire et les autres habitants souhaitent que la commune résolve le problème ou tout au moins qu'elle prenne en charge les frais liés aux pièges et à la mort aux rats.