Un train avec un millier de passagers à bord est à l'arrêt depuis 16h45 à Malines.

Celui-ci effectuait la liaison Charleroi-Anvers. Il est tombé en panne peu avant la gare de Malines, a indiqué Thomas Baeken, porte-parole du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire Infrabel. Selon les premiers éléments, un problème serait survenu au niveau de l'alimentation électrique. Les passagers ont été évacués via un autre train après trois heures à l'arrêt. Le train de secours a permis aux voyageurs de rejoindre la gare de Malines, où ils ont reçu des gaufres et de l'eau avant de poursuivre leur voyage.

L'objectif est à présent d'évacuer le train le plus vite possible afin d'évaluer les dégâts à l'infrastructure.

Le trafic ferroviaire est perturbé entre Malines et Vilvorde, et entre Malines et Brussels Airport, annonce la SNCB sur Twitter.

Les voyageurs n'ont pas manqué d'égratiner le service ferroviaire via les réseaux sociaux.