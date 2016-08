A la "Ducasse d'Ath", David a enfin terrassé le géant Goliath

Initiatives citoyennes (6/7): un toit partagé pour migrants et étudiants d’Amsterdam

Cette première initiative menée par la municipalité d’Amsterdam a vu le jour au Starblok Riekerhaven. La résidence accueille depuis début juillet des centaines de nouveaux locataires, entre 18 et 28 ans, qui vivront dans ces studios et appartements, attribués avec le plus de mixité possible. Reportage.