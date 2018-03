Le dernier rapport des pompiers, transmis aux autorités communales, est "défavorable à la poursuite de l'activité" cinématographique.

Le bourgmestre de la ville de Mons Elio Di Rupo (PS) a reçu ce mardi le rapport des pompiers suite à un dernier examen de la sécurité incendie du cinéma Plaza Art situé à la rue de Nimy, près de la Grand-Place de Mons.

indique ledit rapport. Les services de secours se déclarent en outreFace à ce rapport, Elio Di Rupo a donc notifié verbalement sa décision d’interdire toute activité cinématographique au sein de l’espace du Plaza dès ce mercredi et la fermeture du cinéma dans les 48 heures. Cette décision a été confirmée par écrit et transmise en main propre aux responsables du Plaza., communiquent les autorités communales montoises.

Recherche de partenaire privé

Depuis plus d’un an, "Mons Rénovation", filiale de la Régie communale autonome et propriétaire des murs, a élaboré un projet de rénovation du cinéma dont le coût approximatif serait de 4,5 millions d’euros. A moyen terme, la volonté de la ville est de trouver les moyens financiers pour rénover fondamentalement et de mettre en conformité l’ensemble du cinéma. Par ailleurs, la ville a reçu des marques d’intérêt d’un partenaire privé qui serait prêt à reprendre la gestion et à rénover fondamentalement le cinéma.

"Une majorité PS en plein déclin"

La réaction de Georges-Louis Bouchez (MR) ne s'est pas fait attendre. "La fermeture du Plaza est une nouvelle illustration du déclin dans lequel le PS est en train d'entraîner la Ville de Mons", a-t-il déclaré dans un communiqué. Il ajoute que son parti avait déjà alerté la majorité dès 2012, et que c'est un coup dur de plus pour la vie montoise, après l'arrêt du Festival international du film d'amour ou encore de l'Ethias trophy. © AVPRESS



, indique toujours Elio Di Rupo.En cas d'échec de cette démarche, la ville pourrait alors recourir au financement des travaux via l’utilisation de son droit de tirage financier vis-à-vis de l’intercommunale IDEA.