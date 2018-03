Le dernier rapport des pompiers, transmis aux autorités communales, est "défavorable à la poursuite de l'activité" cinématographique.

Le bourgmestre de la ville de Mons Elio Di Rupo (PS) a reçu ce mardi le rapport des pompiers suite à un dernier examen de la sécurité incendie du cinéma Plaza Art situé à la rue de Nimy, près de la Grand-Place de Mons.

"Dans un souci de bonne gestion des deniers publics, la Ville se propose de lancer un appel public pour trouver un partenaire privé qui accepterait de rénover et de mettre en conformité le cinéma", indique toujours Elio Di Rupo. "Cet appel public précisera que la finalité "arts et essais" ainsi que la dimension pédagogique et culturelle du cinéma devront être préservées."



En cas d'échec de cette démarche, la ville pourrait alors recourir au financement des travaux via l'utilisation de son droit de tirage financier vis-à-vis de l'intercommunale IDEA. , indique toujours Elio Di Rupo.

Depuis plus d’un an, "Mons Rénovation", filiale de la Régie communale autonome et propriétaire des murs, a élaboré un projet de rénovation du cinéma dont le coût approximatif serait de 4,5 millions d’euros. A moyen terme, la volonté de la ville est de trouver les moyens financiers pour rénover fondamentalement et de mettre en conformité l’ensemble du cinéma. Par ailleurs, la ville a reçu des marques d’intérêt d’un partenaire privé qui serait prêt à reprendre la gestion et à rénover fondamentalement le cinéma.