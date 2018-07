Toutefois, la rencontre sera encadrée et la sécurité sera assurée comme il se doit. " A l'intérieur du périmètre mis en place, ce sont des agents privés qui assurent la sécurité", explique Paul-Olivier Delannois. " Cette sécurité privée sera renforcée. Pour le reste, c'est la police qui est en charge et qui décidera des mesures à prendre. J'attends le rapport de police et nous analyserons ensemble ce qu'il y a lieu de mettre en place."



En cas de souci, les autorités n'hésiteront pas à sanctionner les fauteurs de troubles. " Nous disposons de caméras de surveillance et les élements perturbateurs pourront être repérés facilement. Dans ce cas, ces personnes seront prises en charge et pourront se voir interdire de rentrer dans la zone. Les règles doivent être respectées par tous, Belges ou Français", explique le bourgemestre de Tournai.



Les autorités ont fixé le nombre de personnes autorisées sur la Place Reine Astrid à environ 9 000. Si plus de monde venait à se présenter, " la situation sera analysée sur le moment, pour voir s'il est possible de les accueillir ou s'il est plus judicieux de les refouler", précise encore Paul-Olivier Delannois.



Et l'élu PS de conclure: " Avec un victoire belge à la clé, bien sûr !"