Un jeune homme de 19 ans a été agressé pendant le carnaval de Tournai, a-t-on appris ce samedi auprès du parquet de Mons-Tournai.

Les faits se sont produits dans le périmètre festif du carnaval de Tournai, ce vendredi soir. "Le jeune homme de 19 ans a été transporté à l'hôpital Saint-Luc à Bruxelles où l’on essaye de récupérer un de ses yeux", explique le procureur du roi de Mons-Tournai, Christian Henry.

La zone de police du Tournaisis (Tournai, Antoing, Brunehaut et Rumes) a commencé son enquête, mais il est d'ores et déjà certain que les faits se sont produits en dehors des périmètres où des caméras ont été installées par la police fédérale.

La victime et son ami ne peuvent par ailleurs pas donner la moindre indication quant aux trois agresseurs.

S’il est possible de retrouver les agresseurs, le dossier sera mis à l’instruction.