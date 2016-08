Anthony, 8 ans, se noie dans la Sambre: les recherches ont repris à Lobbes, soutenues par un appui aérien

Hainaut

La cellule des personnes disparues a repris ses recherches lundi matin dans la Sambre à Lobbes.

Anthony, le petit garçon de 8 ans tombé d'un bateau de plaisance samedi soir, est toujours porté disparu. Les fouilles se sont concentrées sur une zone plus réduite de 300 à 400 mètres, à un kilomètre environ en amont de Lobbes, sur base des renseignements obtenus par les enquêteurs. Vers 11h30, un hélicoptère a offert un appui visuel aux équipes au sol qui travaillaient au sonar sur la Sambre.

"A la verticale de l'eau, on a parfois une meilleure visibilité sur les fonds", a expliqué le chef de la cellule des personnes disparues, Alain Remue. L'enfant portait un T-shirt blanc au moment de sa disparition.

Les recherches sont toutefois difficiles. "Avec la fermeture des écluses, le courant est quasiment nul sur la Sambre. Mais l'eau est trouble et la visibilité est proche de zéro. Le fond est jonché de branchages et de rochers, ce qui rend les analyses difficiles pour les sonars et les plongeurs".

Samedi soir, le petit garçon a glissé alors qu'il jouait à l'avant du bateau. Une petite fille qui l'accompagnait aurait été témoin de la scène mais les parents n'ont remarqué la disparition d'Anthony qu'après de longues minutes. Après plusieurs allers-retours, ils ont appelé les secours mais n'ont pas pu donner la localisation exacte de la chute.