Le PS et Ecolo vont tenter d'élargir les négociations autour de la future majorité communale à Charleroi à la liste C+, a indiqué lundi la porte-parole du PS. Cette liste comptait notamment comme candidats les échevins sortants cdH. Les représentants du PS et d'Ecolo se sont retrouvés ce lundi pour une nouvelle rencontre. Celle-ci, jugée très positive, leur a permis d'avancer sur le fond, selon la porte-parole du PS.

La décision d'élargir les discussions a été prise selon elle sur base des convergences de programme ainsi que sur le choix exprimé par l'électeur le 14 octobre dernier.

La liste C+, emmenée par Eric Goffart, avait remporté 4 sièges au soir du 14 octobre, en recul de deux sièges par rapport à la liste cdH de 2012. Le PS du bourgmestre Paul Magnette avait pour sa part préservé une courte majorité absolue (26 sièges) tandis qu'Ecolo avait décroché trois sièges. Des pourparlers entre le PS et le PTB, devenu la 2e formation politique de Charleroi avec 9 sièges, ont échoué jeudi dernier.