Plusieurs jeunes qui fumaient dans la station de métro "Samaritaine" se sont rebellés lors de l'intervention des vigiles, mercredi après-midi à Charleroi. Les auteurs ont jeté des pierres sur les agents et leur ont porté des coups. Sept vigiles ont été blessés et hospitalisés. Une violente altercation a opposé une bande de jeunes et des vigiles du TEC Hainaut, vers 13h00, indique le parquet de Charleroi. Selon la porte-parole du TEC, le groupe en question fumait des joints au sein de la station Samaritaine, ce qui a engendré l'intervention des vigiles. Le ton est rapidement monté et les coups ont suivi les insultes.

Les auteurs n'ont pas hésité à descendre sur les voies pour s'emparer de pierres et les lancer sur les agents qui ont prévenu leur dispatching et la police locale de Charleroi qui est intervenue sur place en force.

Au total, sept vigiles ont été blessés par les jets de pierre et transportés en milieu hospitalier. L'un des auteurs, âgé de 19 ans, a été intercepté. Selon le parquet de Charleroi, il s'agit d'un individu bien connu des services qui sera présenté jeudi au magistrat de service.