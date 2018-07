Comme chaque matin estival, il se rendait à vélo sur son lieu de travail, à La Louvière.

La grande famille de la police est en deuil. Et plus particulièrement la police locale de La Louvière qui vient de perdre tragiquement l’un des siens. Le Commissaire Pierre Darquenne est décédé ce mardi matin alors qu’il se rendait sur son lieu de travail, à vélo.

Lorsqu’il fait beau, Pierre Darquenne avait pris pour habitude d’enfourcher son vélo pour quitter son domicile d’Obourg et prendre la route en direction de La Louvière afin de se rendre au Commissariat. C’est ce qu’il a fait ce mardi peu après 6h30 du matin. Mais sans penser que le sort s’acharnerait sur lui. Une fois arrivé sur la route industrielle qui longe le canal du Centre (N552), l’homme de 53 ans a été percuté par un véhicule.

Selon la police de Mons qui s’est chargée de l’affaire, le conducteur du véhicule roulait dans le même sens que Pierre lorsque l’accident s’est déclaré. Il aurait été ébloui par le soleil et ne serait pas parvenu à éviter le cycliste. Son vélo aurait été fauché puis encastré dans le véhicule. Pierre est alors tombé par terre avant de perdre connaissance. Les services de secours sont rapidement arrivés sur place mais n’ont rien pu faire pour le sauver.

La piste de l'accident a été confirmée par un témoin de la scène. Un médecin légiste est également descendu sur place dans la foulée afin de certifier les causes du décès de Pierre. Le parquet de Mons a tout de même été saisi.

La zone de police de La Louvière a quant à elle tenu à rendre hommage à celui qui occupait le poste de Commissaire au service Audit et Contrôle interne. « Nous avons perdu un collègue, un collaborateur précieux, un ami … Ce décès est un moment éprouvant et douloureux pour l'ensemble des membres de la Zone de Police, mais nos pensées vont vers sa famille et ses proches à qui nous présentons nos plus sincères condoléances et à qui nous apportons tout notre soutien. »