Plus de 300 personnes ont assisté aux funérailles de Laeticia Bauwens, mercredi à la Collégiale Saint-Ursmer à Binche. La jeune femme de 22 ans a été assassinée samedi dernier sur le parking de Mons Expo. Plus de 300 personnes, dont beaucoup de jeunes, ont assisté mercredi matin dans une ambiance de profond recueillement aux funérailles de Laeticia Bauwens dont le corps a été retrouvé sur le parking de Mons Expo samedi au petit matin par ses amies avec qui la jeune femme née en 1994 avait rendez-vous pour rejoindre Bruxelles en covoiturage. La cérémonie funèbre s'est déroulée à la Collégiale Saint-Ursmer et au cimetière de Binche.

La jeune Binchoise, étudiante en diététique, a été violemment assassinée au couteau, à côté de son véhicule, à proximité du rond-point du complexe Imagix à Mons.

Pour l'heure, le parquet de Mons s'en tient aux informations communiquées samedi, selon lesquelles la victime a été tuée à coups de couteau. Le procureur du roi, Christian Henry, avait indiqué samedi que la victime n'a pas été violée, mais le viol pourrait peut-être être le mobile de l'auteur de ce crime qui est toujours recherché.

Lundi, la police fédérale a lancé un appel à témoin invitant toute personne ayant des informations pouvant aider l'enquête à se manifester auprès de la police.