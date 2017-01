Deux frères se sont rendus chez l'ex-compagne de l'un d'eux, vendredi soir, au camping de Pincemaille à Estinnes-au-Mont (Estinnes) et ont enlevé son enfant, a indiqué lundi le parquet de Charleroi.





Vendredi soir aux alentours de 22h30, un bébé a été enlevé au camping de Pincemaille, à Estinnes-au-Mont. Deux frères, âgés de 23 et 25 ans, se sont rendus chez l'ex-compagne de l'un d'eux et ont enlevé la fillette, Grace Weiss, âgée de cinq mois. L'un des auteurs a frappé la maman de cette dernière au visage à l'aide d'une machette. Blessée, elle a été hospitalisée. Elle a dû subir une intervention chirurgicale mais ses jours ne seraient plus en danger. Les deux frères ont quant à eux pris la fuite avec le bébé.

Ils ont cependant pu être identifiés rapidement. Interpellés, ils ont été présentés au juge d'instruction et placés sous mandat d'arrêt pour tentative de meurtre. Le bébé reste par contre introuvable. Les forces de l'ordre le recherchent activement. Un avis de disparition circule actuellement. Grace Weiss est âgé de cinq mois, a les yeux bleus et les oreilles percés. Elle pourrait avoir séjourner au domicile de son père, Jordy Weiss, et de son oncle, Tony Weiss, à Willebroek.