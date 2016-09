Fusillade à Thuin après une course-poursuite (VIDEO)

Le temps de travail réduit pour les agents de la fonction publique

Le ministre wallon de la Fonction publique Christophe Lacroix et les trois organisations syndicales représentatives ont approuvé vendredi une convention sectorielle amenant la possibilité pour les agents âgés de plus de 60 ans de réduire leur temps de travail d'un jour par semaine, sans perte de salaire et avec le maintien des droits à la pension.