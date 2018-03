L’adolescent est décédé malgré l’intervention des secours.

C’est une tragédie qui a frappé une famille de Pont-de-Loup, ce dimanche soir. Hugo, un jeune garçon de 14 ans, prenait son bain lorsqu’il a été électrocuté en manipulant son GSM qui, semble-t-il, était en train de charger.

Lorsque ses parents l’ont découvert, le jeune garçon était inanimé. Avertis, les secours l’ont pris en charge mais Hugo est malheureusement décédé dès son admission à l’hôpital Marie Curie. Footballeur au Celtic AV de Châtelineau et fan d’Anderlecht et du FC Barcelone, le jeune homme avait un frère cadet et une grande sœur.

Sur les réseaux sociaux, les messages de condoléances issus de camarades d’école, d’amis de la famille ou de membres des cercles sportifs qu’il fréquentait, affluent par dizaines.