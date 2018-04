290 policiers et membres de différentes services (PJF, douane, maîtres-chiens drogues, service en charge de la fausse monnaie et les polices locales) ont été engagés dans cette opération, comme le révèle ce vendredi la RTBF.





Que ce soit dans la région de Tournai, à Péruwelz, les Hauts-Pays, le Borinage, à Mons mais aussi dans la région namuroise et à Marche-en Famenne et Izel (en province du Luxembourg), 47 perquisitions ont eu lieu en cette fin avril dans le cadre d'un dossier pris en charge par un juge d'instruction montois.





Drogue et armes saisies

Cette opération longue de quatre jours a permis de procéder à l'interpellation de 31 personnes impliquées dans une organisation criminelle, dont des liens ténus avec les mafias albanaise (plantations de cannabis) et italienne (fausse monnaie) sont avérés, selon nos confrères du service public.





Sur ces 31 interpellations, onze personnes ont été placées sous mandat d'arrêt, d'autres ont été libérées ou inculpées.





Outre des moyens humains, les forces de l'ordre ont aussi mis la main sur du matériel relativement important. 25 kilos de cannabis et 35.000 euros en liquide ont été saisis, au même titre que des plants de cannabis, cinq véhicules, des armes de type riot gun, des revolvers et des .357 magnum, des pistolets et des documents de comptabilités de sociétés permettant le blanchiment d'argent.





Une conférence de presse doit avoir lieu ce vendredi pour préciser les tenants et les aboutissants de ce dossier.





© AP