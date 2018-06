L'homme qui a été abattu en rue, vendredi matin, par la police de Charleroi, était âgé de 53 ans et venait de blesser sa compagne et son fils au marteau, à la suite d'une dispute familiale, a-t-on appris auprès de la police et du parquet. Une dispute familiale a éclaté au sein d'une habitation de la rue de la Cité à Charleroi-Nord, ce vendredi vers 08h00, confirme la police locale de Charleroi. Un homme de 53 ans s'est emparé d'un marteau et a porté des coups à la tête de sa compagne et de son fils de 22 ans.

Une partie de l'altercation s'est poursuivie en rue et plusieurs témoins sont venus en aide aux victimes, tout en appelant les secours.

Arrivée rapidement sur place, la police locale de Charleroi a été confrontée au quinquagénaire dans une rue voisine. Celui-ci a sorti un couteau de son sac et l'a alors brandi. Les inspecteurs ont effectué un tir de sommation afin qu'il lâche son arme mais au lieu de cela, l'auteur a foncé sur les policiers qui l'ont abattu.

Un large périmètre de sécurité a été instauré par les forces de l'ordre. Les secours ont quant à eux pris en charge la compagne et le fils. Ce dernier, qui semblait avoir également reçu des coups de couteau, a été hospitalisé dans un état critique.

Le procureur du Roi de division, Vincent Fiasse, est descendu sur les lieux. La police judiciaire fédérale devrait reprendre l'enquête.