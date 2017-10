La chambre du conseil de Tournai a renvoyé, mardi, le bourgmestre d'Ath devant le tribunal correctionnel. Marc Duvivier est inculpé de faux, usage de faux, prise d'intérêt et concussion alors qu'il était secrétaire communal de la cité des Géants, en mai 2010.

Des dysfonctionnements auraient été constatés dans plusieurs dizaines de dossiers gérés par ses soins. Cette ordonnance rendue mardi peut encore faire l'objet d'un appel. Marc Duvivier, qui fut secrétaire communal de plusieurs bourgmestres, dont Guy Spitaels, avant d'être élu lors du dernier suffrage communal sur la liste PS, avait annoncé lui-même sa comparution devant la chambre du conseil lors d'une conférence de presse en janvier dernier. Il avait été inculpé en mai 2010.

"Il n'y a pas eu de détournements, par d'enrichissement personnel et la Ville n'a pas été préjudiciée. J'ai la conscience en paix. Quand je me couche le soir, je sais que je n'ai rien fait de travers", avait indiqué Marc Duvivier, en janvier dernier. Il avait annoncé qu'il se présenterait aux élections communales de 2018.

A la suite de la catastrophe de Ghislenghien, en juillet 2004, Marc Duvivier avait été inculpé, renvoyé finalement devant le tribunal correctionnel de Tournai et ensuite devant la cour d'appel de Mons qui l'avait acquitté.

Cette fois-ci, on lui reproche d'avoir fait usage de faux procès-verbaux de délibérations du conseil et du collège communal, de prise d'intérêt et de concussion.