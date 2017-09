Le bourgmestre de Mouscron, Alfred Gadenne, a été retrouvé mort dans le cimetière qu'il ouvrait et fermait quotidiennement en face de son domicile. Il aurait été victime d'une agression.

La cité des Hurlus a véritablement vécu une soirée dramatique ce lundi. En effet, son bourgmestre Alfred Gadenne (cdH) âgé de 71 ans a été retrouvé mort au sein du cimetière de Luingne entre 20h et 20h30. Le maïeur s’occupait personnellement de l’ouverture et de la fermeture des grilles du cimetière de son village. L’homme est en effet né à Luingne et habitait à deux pas du cimetière.

Selon nos premières informations, l’homme fort de Mouscron aurait été poignardé. Les forces de l’ordre sont très rapidement arrivées sur place et un individu aurait été interpellé. Il se serait d'ailleurs rendu à la police. Tout le quartier aurait été bouclé, un périmètre de sécurité a été mis en place.

Bourgmestre emblématique de la ville de Mouscron, Alfred Gadenne occupait ce poste depuis décembre 2006. Il avait alors pris la place de Jean-Pierre Detremmerie, un autre homme fort de la cité des Hurlus qui a malheureusement mis fin à ses jours en février 2016. Aflred Gadenne vivait d’ailleurs dans l’ombre de Detremmerie contre qui il réalisait plus de voix de préférence lors des communales. Les deux hommes entretenaient toutefois de très bonnes relations.

Depuis juin 2009, Alfred Gadenne avait également été élu député wallon.

Avant de rentrer en politique, Alfred Gadenne avait mené une carrière en tant que négociant en combustible. Ce n’est qu’une fois retraité que le Luingnois s’est lancé à temps plein en politique. Une fonction qui n’était pas vraiment étrangère à sa famille puisque son père avait occupé le poste de bourgmestre de Luingne avant la fusion des communes. Il sera alors resté trente ans en fonction. Un rôle que son grand-père avait également embrassé.

Le dossier a été mis à l’instruction auprès de Mme Laloux, juge d’instruction montoise. Une descente criminelle se dessine, a-t-il précisé.

Le collège est actuellement réuni en situation de crise et ne fera aucun commentaire avant la communication officielle du procureur du roi de Mons-Tournai, Christian Henry qui est descendu sur les lieux.