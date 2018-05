L’horreur ce lundi matin sur l’autoroute R5 de Mons. Mehdi B., un habitant de Châtelineau âgé d’une trentaine d’années a perdu la vie dans un terrible accident survenu vers 3h10. Alors qu'il se dirigeait dans le sens Saint-Ghislain vers Asquillies, peu avant la sortie Jemappes, Mehdi a été percuté frontalement par un conducteur fantôme qui circulait en sens inverse.

La violence de la collision n'a malheureusement laissé aucune chance à ce Carolo papa d’un fils de 3 ans. D'autres automobilistes ont tenté de lui venir en aide avant l'arrivée des services de secours. Mais il était déjà trop tard. Il était décédé sur le coup. Sa compagne, passagère du véhicule, a quant à elle été grièvement blessée et emmenée aux urgences. Elle soufrerait de multiples fractures, notamment au niveau de la colonne vertébrale. À l’heure d’écrire ces lignes, son état était plus que préoccupant et sa vie toujours en grand danger.

L’homme au volant de la voiture fantôme s'en sort par contre avec seulement quelques légères blessures. Selon des témoins, il a quitté les lieux de l’accident en ambulance mais avec simplement une minerve autour du cou. Celui-ci aurait, selon toute vraisemblance, voulu mettre fin à ses jours en prenant volontairement l’autoroute à contre-sens. « La voiture fantôme venant en sens inverse a viré exprès pour foncer sur le conducteur », assure un témoin de la scène.

Les deux véhicules ont été complètement détruits. Au moment du choc frontal, ils ont explosé dans les airs. Une batterie d'un des deux véhicules et un pneu ont même été expulsés à plusieurs mètres alors que de nombreux débris de verre et de métal ont envahi la chaussée. Durant une bonne partie de la matinée, la circulation a été réduite à une bande afin de permettre le travail de la police puis d'évacuer les débris ainsi que les deux voitures.