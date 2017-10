Plusieurs perquisitions ont été menées par la police judiciaire fédérale, jeudi à l'aube, dans la région de Charleroi.

Les forces spéciales sont notamment descendues à Marcinelle et Marchienne-au-Pont. Le parquet de Charleroi communiquera sur ce dossier dans l'après-midi. Des policiers encagoulés et en armes se sont déployés en plusieurs endroits de la région de Charleroi ce jeudi matin, confirme une source proche de l'enquête. Des habitations de l'avenue Mascaux à Marcinelle et de Marchienne-au-Pont été perquisitionnées.

Pour l'heure, le parquet de Charleroi ne donne pas de détail sur l'enquête, mais il communiquera jeudi après-midi. On ignore pour l'instant si des personnes ont été interpellées.