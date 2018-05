5

La Libre au cœur d’une des plus célèbres marches folkloriques, la Sainte Rolende: entre ferveur religieuse et guindaille

Chaque année à la Pentecôte, l’entité de Gerpinnes et ses environs célèbrent Sainte Rolende. L’une des plus célèbres marches folkloriques de l’Entre-Sambre-et-Meuse rassemble des milliers de personnes. Entre ferveur religieuse et guindaille, chacun ...