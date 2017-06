Une intervention des pompiers de Wallonie a débuté ce jeudi à 00h40 au sein de l'entreprise Mydibel à Mouscron. Une cuve d'eau haute de 10m menace de céder.

Cette cuve de 13.000m³, haute de 30 mètres et large de 10 mètres, récupère toutes les eaux de lavage de l'entreprise.

Implantée le long de la rue Piro-Lanoy, l'entreprise est spécialisée dans la production de frites.

Afin d'éviter une inondation du zoning, les pompiers de Mouscron, de Tournai, de Leuze-en-Hainaut et la protection civile de Ghlin pompent l'eau de la cuve.

"Un raccord fuit. Ils essaient de colmater la fuite", explique-t-on à la caserne de Mouscron. "Des renforts sont venus des casernes de Tournai et de Leuze-en-Hainaut. Nous avons également fait appel à la Protection civile ainsi qu'à des plongeurs d’une firme spécialisée pour colmater la brèche. Le plus gros risque est que la cuve lâche et que les entreprises en contrebas soient inondées."

L'opération était toujours en cours ce jeudi à 7h30.