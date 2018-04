Un automobiliste a forcé un contrôle de police, samedi soir, à Couillet (Charleroi). Un véhicule des forces de l'ordre a pu le rattraper et déployer la herse afin de crever les pneus de sa voiture.





Cette dernière disposait de plaques volées et son compteur était trafiqué. La police locale de Charleroi a engagé une course-poursuite derrière un conducteur qui avait refusé de se soumettre à un contrôle routier installé à Couillet, samedi vers 21h20, indique le porte-parole de la zone. Le chauffeur, qui était accompagné de trois passagers, a forcé le barrage et pris la fuite, poursuivi par la voiture du GSA (Groupe de Sécurisation et d'Appui). Celui-ci a brûlé plusieurs feux rouges, roulant à très vive allure sur la route de Philippeville. Plus puissant, le bolide du GSA a pu dépasser la Ford Fiesta, ce qui a permis aux policiers de déployer la herse. Malgré ses quatre pneus crevés, le chauffard a encore tenté de s'engager sur le R3 mais a dû s'immobiliser sur la bretelle.

Les quatre occupants du véhicule, dont le compteur était trafiqué et qui était muni de plaques volées, ont été interpellés. Les trois passagers ont été libérés après audition. Le chauffeur, lui, sera présenté au parquet de Charleroi.