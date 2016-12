La rentrée académique était particulière pour Benoît Kanabus. Docteur en philosophie et maître en droit, ce Montois, ancien chercheur au FNRS, enseigne à l’Université catholique de Louvain (UCL). Mais en septembre, il débarquait en Irak. "Je m’étais porté volontaire pour aider à la fondation d’une nouvelle université, la Catholic University in Erbil", nous confie l’intéressé.

Arrivé au pays des deux fleuves, notre Montois s’est rapidement trouvé plongé dans le bain. "Depuis les hublots de l’avion, des colonnes de fumée étaient visibles. Je n’étais pas encore en Irak, nous survolions Sirnark et Silopi, deux villes kurdes, sévèrement bombardées par l’armée turque", raconte-t-il. "Puis, nous avons été bloqués durant deux heures sur le tarmac : l’armée française débarquait des canons Caesar en vue de la bataille de Mossoul. Au réveil, Apaches, Black Hawks et B-52 surlignaient continuellement l’horizon. C’était une bonne première impression", plaisante Benoît Kanabus.

Des objectifs inattendus

Si l’universitaire était venu en Irak pour enseigner, la réalité du terrain l’a conduit vers des objectifs divers et variés mais, surtout, vers des objectifs inattendus.

"Sur place, j’ai rencontré presque immédiatement les hommes de la milice assyrienne chrétienne, les NPU; une milice intégrée à la coalition internationale dirigée contre Daech", poursuit le Montois de 34 ans.

"Comme les événements que nous vivons aujourd’hui en Irak sont historiques, au sens fort du terme, j’ai décidé de les chroniquer, puis de préparer une éventuelle étude plus large en les suivant. Du côté de la Catholic University in Erbil, pour des raisons politiques et interconfessionnelles, on a peu goûté cet engagement extra-académique : j’ai été mis à la porte de la faculté et de mon logement de fonction. Dès lors, soit je rentrais, soit je restais pour la milice."

Des mots depuis le front

Benoît Kanabus nous envoie ces quelques mots depuis le front irakien. De fait, son choix était tout tranché. Le Montois avait non seulement l’opportunité d’être aux premières loges d’un grand conflit de l’Histoire. Mais il s’est aussi révélé utile pour ses nouveaux compagnons.

"Un peu avant les batailles de Bilawat et de Qaraqosh, il s’est avéré que je pouvais fournir à la milice une aide très concrète pour ses relations avec les journalistes, singulièrement français, qui sont nombreux à s’intéresser au sort des chrétiens d’Orient. C’est le job que je fais actuellement pour eux en tant que volontaire."

La mémoire auditive de l’enseignement a également été mise à contribution. Ses oreilles emporteront ainsi tristement leurs propres souvenirs. "La déflagration que produisent les camions suicides bourrés d’explosifs, le sol qui tremble quand l’aviation frappe, le bruit très agaçant des Kalach’, on s’y habitue hélas rapidement", poursuit-il. Benoît Kanabus rejoindra sa terre natale dans quelques semaines. Pour mieux repartir ensuite ? "Pour des questions de poids des bagages ou plutôt parce qu’il faut une bonne excuse, je laisserai mon casque, mon gilet et mes bottes ici. Je prendrai un mois à Pâques pour venir les rechercher. Plus sérieusement, c’est impossible de quitter définitivement ceux qui sont devenus comme des frères pour moi."