Elle ne se présentera pas aux communales de 2018.

Alors qu'il y a quelques semaines à peine, elle disait être en pleine réflexion sur son avenir politique à Péruwelz, Véronique Waroux (CDH) a tranché. La conseillère et cheffe de groupe AC, ex échevine, ne sera pas candidate aux communales de 2018. Elle a précisé sa position dans un communiqué.

"La démocratie, surtout au niveau communal, c'est le pouvoir par le peuple pour le peuple. Je n'étais pas prédestinée à faire de la politique, on est venu me chercher en tant que citoyenne et surtout en tant que femme. Je passe mon tour et invite d’autres à s’impliquer. Je me suis investie depuis 11 ans avec beaucoup de plaisir et le sens du devoir. J'ai exercé un échevinat passionnant et j'estime avoir contribué utilement à améliorer un peu ma Ville, celle que j'aime, avec l'important chantier de la Grand-Place notamment. Que le résultat plaise ou pas, c'est l'opinion de chacun, mais au moins je me suis investie, et j'ai mis ma pierre à l'édifice. Avec mon groupe, Action Citoyenne, nous avons élaboré et porté un tas de projets de développement, laissés au frigo par la majorité en place. Ensuite, j'ai bien mangé mon pain noir dans l’opposition. Je suis sincère lorsque je critique la politique menée par la majorité : je ne le fais pas pour le plaisir de passer pour la méchante, mais parce que le manque de vision, de projet, dans cette ville qui en a bien besoin et qui a tant de potentiel, m'énerve et me désole."

Véronique Waroux souligne aussi qu'elle a plus que jamais besoin de résultats concrets et que son rôle dans l'opposition ne la satisfait pas ou plus. "La politique est une passion dévorante. Je le reconnais, je ne prends pas de plaisir à m'époumoner, à dénoncer et à ne pas voir se concrétiser le projet de Ville de la mouvance AC, auquel je crois pleinement. Sachant l’importance pour une commune de disposer d’une opposition impliquée et attentive, j’en conclus qu’il est temps pour moi de reconsidérer mon avenir personnel et professionnel. Je pense qu'il est sain, en politique, de pouvoir passer la main pour permettre le renouvellement. J'invite tous les citoyens qui ne se retrouvent pas dans la politique du PS et du MR, qui veulent bâtir un Péruwelz dont ils pourront être fiers, à prendre leurs responsabilités, à se coaliser, et à se mobiliser sur une liste citoyenne. Sous quelle forme ? Ce sera à eux de décider. Mais le changement ne tombera pas du ciel ou en se contentant de critiquer ceux qui s'investissent. Ce que je peux dire, c'est que nous avons une réunion prévue prochainement avec les AC pour discuter des modalités pratiques, de la forme que le projet pourrait prendre désormais. Les AC comptent des personnes motivées, notamment des jeunes. J'espère que toute cette énergie positive trouvera un moyen de s'exprimer et de bâtir un autre Péruwelz. J’ai fait ma part."

Néanmoins, Véronique Waroux ne quittera pas la politique en 2018. L'actuelle Sénatrice et Députée wallonne CDH poursuivra son engagement à l’échelon régional jusqu’au bout de la législature, fin mai 2019. "Malgré mes découragements récurrents par les freins imposés, je n'arrêterai pas de me battre. Même quand cela déplaît, et vous savez que ma franchise et mes convictions déplaisent à un certain nombre de personnes influentes. Ma force en politique, ma garantie d'intégrité, c'est de ne pas avoir de plan de carrière. Je ne me suis pas investie en politique en me disant je suis dans un fauteuil, et mon objectif principal est d'y rester le plus longtemps possible ou de gravir tel et tel échelon. Je me suis investie pour des idéaux, et je m'y accrocherai jusqu'au bout. Mon seul regret sera certainement d'acter le manque de résultats concrets et tangibles au final. Car pour être un politicien efficace, il faut avant tout cultiver la langue de bois et l'art de se faire des amis. Ce qui me fait dire que je suis sans doute une erreur de casting dans ce milieu. Même si, au fond, je suis persuadée que c’est le monde politique qui ne tourne pas tout à fait rond. Pour la suite, nous verrons bien."