Ce jeudi vers 6 heures du matin, la police locale de la Basse-Meuse épaulée par des effectifs de la police fédérale est intervenue sur l’A601, une autoroute qui relie la E40 à l'E313. Il s'agit toutefois d'une portion d'autoroute qui a été fermée à la circulation fin... 2014 et qui depuis est à l'abandon.

Malgré le froid, plus de 500 fêtards s'y étaient réunis pour y participer à une rave party clandestine ! Une fois les forces de police sur place, la musique s'est interrompue et les participants ont quitté les lieux sans réellement sourciller. Aucun incident n’est en effet à déplorer et aucune arrestation n’a été opérée.

L'autoroute a donc retrouvé son calme en début de matinée.