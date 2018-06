Elles recevront la Croix civique de 1ère classe pour acte de courage, de dévouement et d’humanité

On en sait un peu plus sur les funérailles de Soraya Belkacemi et Lucile Garcia qui se tiendront mardi prochain.Ainsi, les funérailles des deux policières liégeoises abattues mardi par Benjamin Herman seront des funérailles officielles, avec la présence d’un représentant du Roi, de membres des gouvernements, des autorités locales et de nombreux policiers de toute la Belgique.Soraya Belkacemi et Lucile Garcia recevront, durant la cérémonie la Croix civique de 1ère classe pour acte de courage, de dévouement et d’humanité, c’est la plus haute distinction civique en Belgique, elle n’est donnée qu’à titre posthume.Autant que faire se peut et si la voirie le permet, les corbillards de nos policières circuleront des funérariums jusque Robermont côte à côte, comme elles l'ont été durant de longues années de travail à la police de Liège.Leur arrivée est prévue à 9h30 sur le site et la cérémonie débutera à 10h.

La crémation se fera en toute intimité.