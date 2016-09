Cadran, année 5: nouvelle saison, nouveaux concepts

Gazette de Liége

Depuis son ouverture en 2012, le Cadran, qui doit son nom au lieu-dit où il se trouve au centre de Liège, se veut être une plate-forme d’échanges culturels. Et force est de constater que ce "club" liégeois au départ alternatif et installé dans l’ancienne gare souterraine du Palais s’est imposé comme un des lieux incontournables des sorties en Cité ardente. Surfant sur la vague des musiques électroniques dont le succès n’est plus à prouver et voulant démontrer leur richesse et leur multiplicité, le Cadran entend faire la part belle au travers de sa programmation tant aux artistes locaux qu’internationaux.

(...)