Le jeune homme qui a été percuté par un train à Verviers lundi soir est décédé, ont indiqué les pompiers de la zone de secours 4.

Un jeune homme a perdu la vie lundi soir. Il a été percuté par un train, à hauteur de l'ancienne gare d'Ensival. "Le jeune homme était décédé à l'arrivée de services de secours", indique la zone de secours.

Sur son site internet, la SNCB indique que la circulation ferroviaire est interrompue à Verviers-Central et qu'un service de bus a été mis en place entre Pepinster et Verviers-Central. Des retards et des suppressions de train sont possibles. La police fédérale des chemins de fer est également sur place.