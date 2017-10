Deux SDF sont entrés mercredi dans un restaurant à Liège et ont tenté de s'emparer du contenu du tiroir-caisse. L'un d'eux a été interpellé, a-t-on appris jeudi auprès du parquet de Liège. Mercredi en fin de journée, un SDF est entré dans le restaurant Exki, situé sur la place Cathédrale, et s'est adressé aux employés en réclamant de la nourriture. Face à leur refus, il a quitté les lieux tout en les insultant puis y est retourné quelques instants plus tard et a réitéré sa demande. La réponse n'ayant pas changé, l'individu a alors fait mine de prendre quelque chose à l'arrière de son pantalon tout en menaçant les employés de leur "mettre une balle dans la tête" s'il n'obtenait pas ce qu'il souhaitait.

Un second individu est entré à son tour et a rejoint l'agresseur. Ils ont alors annoncé qu'ils avaient changé d'avis et qu'ils ne voulaient plus de nourriture mais bien de l'argent. Les deux hommes se sont avancés vers le comptoir et ont tenté d'ouvrir le tiroir-caisse. N'y parvenant pas, ils ont finalement quitté les lieux.

La police a été informée et a interpellé en rue le deuxième individu entré dans le restaurant. Celui-ci, âgé de 36 ans, a prétendu qu'il ne se souvenait de rien parce qu'il avait consommé de l'alcool. Il a été privé de liberté et déféré jeudi au parquet de Liège.

Depuis plusieurs semaines, un débat anime le conseil communal de Liège au sujet d'une éventuelle modification du règlement communal sur la mendicité. Majorité et opposition ne partagent pas les mêmes avis sur la question. La motion présentée par le groupe Ecolo reviendra à l'ordre du jour du conseil communal fin octobre.