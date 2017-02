" : tel est pour ainsi dire le credo du Français Gilles Clément, lequel s’exprimait de cette manière en avril 2014 au site web d’information écologique "Reporterre". Ce dernier, né le 6 octobre 1943 à Argenton-sur-Creuse dans le département de l’Indre où il a élu domicile, est un jardinier et paysagiste mais aussi écrivain et enseignant à ses heures perdues. Après le philosophe des sciences Jean Staune et avant Adama Samassekou, ancien ministre malien de l’Éducation et président de la Conférence mondiale des Humanités qui aura lieu en juillet à Liège, il occupera à son tour, ce jeudi soir dès 20h au palais des Congrès de Liège, la tribune des Grandes conférences liégeoises qui poursuivent ainsi leur saison.(...)