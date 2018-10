Un important incendie à Liège a fait deux morts et un blessé, a-t-on appris lundi soir auprès de la police de Liège, qui est toujours sur les lieux du sinistre.

Il était près de 17h00 quand le feu s'est déclaré dans une bâtisse située au numéro 5 de la rue René Delbrouck, à Liège. Rapidement contactés, les pompiers locaux se sont rendus sur les lieux. "Le feu était intense et a malheureusement coûté la vie à deux des occupants de la maison", a précisé lundi soir la police de la zone de Liège.

"Un père et son fils sont décédés dans les flammes tandis qu'un autre enfant a été transporté à l'hôpital le plus proche au service des Grands Brûlés." Toujours d'après les services de secours, la mère de famille et le troisième enfant du couple ont tous les deux été emmenés au centre hospitalier des Bruyères pour être pris en charge.

A 18h45, l'incendie était encore en cours et les hommes du feu se trouvaient toujours sur place pour tenter de le maîtriser.