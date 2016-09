L’ULg se donne une charte

Gazette de Liége

Rarement sans doute, le rituel de la rentrée académique se sera fait aussi pesant que ce mercredi. Une demi-heure de retard - "faut respecter certaines prérogatives" - avant de voir entrer en défilé, dans la grande salle des amphithéâtres de l’Europe, les membres du conseil d’administration, des corps académique, scientifique… d’aujourd’hui et d’hier. Nouveau long contre-temps avant le cortège des ministres, des présidents d’assemblée (celle du Sénat mais aussi celui du Parlement flamand), des ambassadeurs, des représentants de la Justice, des cultes, de la laïcité… et tutti quanti. Le présentateur a consolé l’assistance comme il pouvait : "Plus longue est l’attente, plus grand est le plaisir" (rires).

Que d’eau !

Comme il est d’usage à l’Université, la journée avait un thème, à savoir "de la source à l’océan…", avec lequel les nouveaux docteurs honoris causa ont presque tous un lien (voir "Epinglé"). Au cours des allocutions, l’expertise liégeoise matière océanographique a été soulignée (impulsion du recteur Dubuisson il y a plus de 50 ans, station Stareso en Corse, Aquarium-Museum…) Les propos exploitant le sujet métaphoriquement n’ont pas non plus manqué. Annie Cornet, pour le corps académique, a évoqué les doutes sur la capacité de "ces capitaines de navire" que sont pour certains les enseignants "à affronter les éléments déchaînés". Selon Krishna Das (corps scientifique), "chacun est ici conscient que seul un refinancement de la recherche et aussi du FNRS pourrait sauver le radeau de la Méduse". Laurentz Kremer (Fédé) a convenu que le rapprochement entre l’eau et la réputation faite aux étudiants ne va pas de soi !

(...)